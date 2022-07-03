ru ua
Вс, 03 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ отразили наступление на трех направлениях, враг пытается закрепиться в Лисичанске, - Генштаб

Новина українською →
Воскресенье 03 июля 2022 07:49
ВСУ отразили наступление на трех направлениях, враг пытается закрепиться в Лисичанске, - Генштаб Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ВСУ отбили наступательные действия оккупантов на трех направлениях, в частности Харьковском, Славянском и Донецком. Под Бахмутом продолжаются боевые действия после попытки российского штурма, враг пытается закрепиться в Лисичанске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. С 1 июля начата ротация подразделений вооруженных сил Беларуси в Брестской области. Усиливается система противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа РФ.

На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка границы. Кроме того, враг обстрелял с территории РФ позиции сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Бачевска и Волковки Сумской области.

На Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Обстреливал из артиллерии населенные пункты. Вражеский штурм недалеко от Прудянки ВСУ успешно отбили. Противник нанес авиаудары недалеко от Мосьпанова и Гракова.

На Славянском направлении оккупанты обороняются. Обстреляли населенные пункты из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Неоднократно безуспешно пытались вести штурмовые действия недалеко от Мазановки. Получили отпор и отошли. Враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Донецком направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на закреплении на позициях в районе города Лисичанск и Верхнекаменки. Вели наступательные действия вблизи Белогоровки, успеха не имели, вынуждены отойти.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы неподалеку от Новолуганского и Майского. Нанес авиаудары вблизи Покровского. Пытается вести наступление в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Пески, Невельское, Новомихайловка, Новоданиловка, Полтавка, Белогорье, Ольговское и Каменское. Штурмовыми действиями враг пытается улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спартак.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений сил обороны на вероятных направлениях наступления. Совершал систематические обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка. Российские оккупанты наносят систематические ракетные удары на Николаевском направлении.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Напомним, вчера авиация ВСУ отработала по всем направлениям боевых действий. Совершила почти полтора десятка групповых вылетов. Уничтожены около двадцати единиц вражеской техники и два полевых склада боеприпасов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Tlegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ
NEWS
Арестович о Лисичанске: россиян в центре нет, все решится в течение суток-двух
Арестович о Лисичанске: россиян в центре нет, все решится в течение суток-двух
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта