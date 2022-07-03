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Російські війська закріплюються в районі Лисичанська, - голова ОВА

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Лисичанськ, Неділя 03 липня 2022 08:24
Російські війська закріплюються в районі Лисичанська, - голова ОВА Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти закріплюються в районі Лисичанська. Місто у вогні, ворог кинув на нього всі свої сили та атакує із незрозуміло жорстокою тактикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

Він порівняв, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент.

"Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це попри знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Зазнають втрат, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти", - пише Гайдай.

За його словами, також минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру.

"Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини. Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ", - додав Гайдай.

Нагадаємо, що за даними ранкового Генштабу, росіяни намагаються закріпитися в Лисичанську.

Додамо, що російські війська зосередили сили на захопленні Лисичанська, бо, як раніше зазначив Гайдай, це останнє неокуповане місто в Луганській області.

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