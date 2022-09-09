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Російські війська на півдні України потрапили у пастку, - Арестович

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П'ятниця 09 вересня 2022 23:25
Російські війська на півдні України потрапили у пастку, - Арестович Фото: Радник Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васьків

Українські військові на півдні загнали російських окупантів у пастку. Близько 25 БТГр ворога опинилися в оточеннні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

Посадовець зазначив, що безнадійно замкненою опинилася "найкраща вмотивована піхота" загарбників.

"Ми криємо переправи, дуже вдало накрили одну переправу з семи понтонами, методично їх вибиваємо", - сказав Арестович.

Він наголосив, що окупанти мають потребу в 4-5 тисячах тонн постачання для підтримки боєздатності, а одержують 1,3-1,4 тисячі.

"(Вони - ред.) протримаються ще 2-3 тижні, потім почнеться каскадний обвал, якщо не вирішать логістичну проблему. Але я не бачу жодної причини, через яку вони б її вирішили", - вказав радник ОП.

Арестович додав, що ворогу потрібні резерви на правому березі, але доправити їх туди немає можливості.

Нагадаємо, Арестович розповів, що ЗСУ під час контрнаступу в Харківській області взяли у полон дуже велику кількість російських окупантів.

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Олексій Арестович Війна Росії проти України
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