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Российские войска не выводятся, а готовятся к новому наступлению, - Столтенберг

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Брюссель, Четверг 31 марта 2022 16:44
Российские войска не выводятся, а готовятся к новому наступлению, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он ожидает дополнительных наступательных действий России, которые "принесут еще больше страданий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Российские подразделения не отходят, а передислоцируются. Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить свое наступление в Донбассе. В то же время Россия сохраняет давление на Киев и другие города. Мы можем ожидать дополнительных наступательных действий, которые принесут еще больше страданий", - заявил Столтенберг, ссылаясь на данные разведки.

Он призвал прекратить "эту бессмысленную войну, вывести все свои войска и начать переговоры в духе доброй воли.

"Мы слышали недавние заявления о том, что Россия сократит масштабы военных операций вокруг Киева и на севере Украины. Но Россия неоднократно лгала о своих намерениях, поэтому мы можем судить о России только по ее действиям, а не по словам", - добавил генсек НАТО.

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