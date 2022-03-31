ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські війська не виводяться, а готуються до нового наступу, - Столтенберг

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 31 березня 2022 16:44
Російські війська не виводяться, а готуються до нового наступу, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він очікує додаткових наступальних дій Росії, які "принесуть ще більше страждань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Російські підрозділи не відходять, а передислокуються. Росія намагається перегрупуватися, поповнити запаси і посилити свій наступ на Донбасі. Водночас Росія зберігає тиск на Київ та інші міста. Ми можемо очікувати додаткових наступальних дій, які принесуть ще більше страждань", - заявив Столтенберг, посилаючись на дані розвідки.

Він закликав припинити " цю безглузду війну, вивести всі свої війська і почати переговори в дусі доброї волі.

"Ми чули недавні заяви про те, що Росія скоротить масштаби військових операцій навколо Києва і на півночі України. Але Росія неодноразово брехала про свої наміри, тому ми можемо судити про Росію тільки по її діям, а не за словами", - додав генсек НАТО.

Війна Росії проти України триває 36-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Єнс Столтенберг Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну