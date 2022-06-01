Российские войска вошли в центр Северодонецка, - Гайдай

Оккупационные войска вошли в центр Северодонецка Луганской области. Враг закрепляется в центральных районах, в то же время продолжая разрушать жилые дома и объекты промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"В 18:55 они с самолета атаковали объединение" Азот", в результате чего произошел выброс ядовитых веществ. Днем враг совершил артиллерийский обстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске - зафиксированы повреждения нескольких помещений. Продолжается циничное уничтожение жилого фонда", - написал Гайдай.

По его словам, в Горном россиянами разрушено по меньшей мере шесть домов и местная школа искусств, во Врубовке - шесть домов, в Новоивановке - пять, в Северодонецке - четыре, в Лисичанске - три, в Николаевке - два.

Штурмовые действия вчера оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка.

При этом, россияне пытаются вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Камышевахи и Ныркового.

Вместе с тем, за минувшие сутки было отбито девять атак врага, уничтожено два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей.

Напомним, вчера стало известно, что российские войска контролируют большую часть Северодонецка.

Также сообщалось, что РФ сконцентрировала свои силы на захвате Донбасса, но тем самым она создает уязвимые места в важной для нее Херсонской области, где ВСУ проводят контрнаступление.

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