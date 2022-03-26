Российские войска вошли в Славутич, захватили больницу и похитили мэра

В то же время оккупационные войска захватили городскую больницу.

Жители Славутича вышли на митинг с национальной символикой. Они собираются на главной площади и сканируют – "Славутич - это Украина", "Слава Украине". Также митингующие развернули большой государственный флаг.

В свою очередь оккупанты открыли огонь в воздух и бросают свитошумовые гранаты в толпу.

"Но жители не расходятся, наоборот, их становится больше. Люди начали движение в больницу, которую захватили орки. По последней информации мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", - написал Павлюк.

Фото: Российские войска вошли в Славутич (t.me/kyivoda)