Російські війська увійшли до Славутича, захопили лікарню і викрали мера

Російські війська увійшли до міста Славутич Київської області. Окупанти також викрали мера міста Юрія Фомічова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олександра Павлюка в Telegram.
Водночас окупаційні війська захопили міську лікарню.
Жителі Славутича вийшли на мітинг з національною символікою. Вони збираються на головній площі і сканують - "Славутич-це Україна","Слава Україні". Також мітингувальники розгорнули великий державний прапор.
У свою чергу окупанти відкрили вогонь у повітря і кидають світошумові гранати в натовп.
"Але жителі не розходяться, навпаки, їх стає більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки. За останньою інформацією мер міста Юрій Фомічов викрадений загарбниками. Міська рада в повному складі продовжує свою роботу", - написав Павлюк.
Фото: російські війська увійшли до Славутича (t.me/kyivoda)
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