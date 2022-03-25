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Російські війська увійшли до курортної Кирилівки. Влада відмовилася співпрацювати

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Кирилівка, П'ятниця 25 березня 2022 18:13
Російські війська увійшли до курортної Кирилівки. Влада відмовилася співпрацювати Фото: російські війська увійшли в курортну Кирилівку (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти увійшли до курортної Кирилівки (Запорізька область). Місцева влада відмовилася з ними співпрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення селищного голови Івана Малєєва.

"Сьогодні і до нас заїхали гості, представники Російської Федерації, військові. Представилися військовою комендатурою Мелітополя, запропонували співпрацювати, на що ми відмовилися. Тому я не знаю наскільки довго вони дадуть нам можливість працювати, але як би там не було прошу всіх дотримуватися спокою, не нервувати. Ми як жили, так і живемо, як працювали, так і працюємо", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що самопроголошений "мер" окупованого Мелітополя Галина Данильченко заблокувала українську гуманітарну допомогу.

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Запорожская область Кирилловка Війна Росії проти України
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