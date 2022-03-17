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Российские войска вошли в Алешки Херсонской области

Фото: российские войска вошли в Алешки (facebook com mod mil rus)
Автор: Сергей Новиков

Сегодня, 17 марта 2022 года, российские войска вошли в Алешки Херсонской области. И пока не угрожают ничем местным властям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение городского головы Евгения Рыщука.

По его словам, оккупанты уже "потеребили" его.

"Они сейчас заселяются в город. Не знаем их позиции. Нам сказали: "Поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас не будем иметь". Патруль наш дальше работает, мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем, мы работаем независимо от того, что происходит в городе", - отметил он.

Напомним, ранее в сети показали, как украинская авиация уничтожает российские вертолеты под Херсоном.

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