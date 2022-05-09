Российские войска в Украине не подчиняются приказам идти в наступление, - Пентагон

Как сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США, наблюдаются случаи отказа российскими военными двигаться вперед в новом наступлении на Донбассе. По его словам, офицеры среднего звена, вплоть до уровня батальона, либо отказались исполнять приказы, либо исполняли их, но не с ожидаемым усердием.

Представитель Пентагон добавил, что с самого начала вторжения в Украину в российских войсках наблюдаются проблемы с морально-психологическим состоянием личного состава. Кроме того, на украинской территории армия РФ продолжает испытывать трудности с логистикой, которые замедляют их продвижение вперед.

Американский военный уточнил, что в настоящее время в Украине находится 97 батальонно-тактических групп (БТГ). С конца апреля их количество увеличили на 5 БТГ.

"Нередко они перебрасывают одну или две БТГ с Донбасса обратно в Россию для переоснащения или пополнения запасов, а затем возвращают их обратно, это нормально", - отметил представитель Пентагона.