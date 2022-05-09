UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска в Украине не подчиняются приказам идти в наступление, - Пентагон

Фото: российские войска в Украине отказываются идти в новое наступление (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские военные в Украине отказываются выполнять приказы идти в новое наступление на Донбассе. Министерство обороны США фиксирует такие случаи на уровне командования батальонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США, наблюдаются случаи отказа российскими военными двигаться вперед в новом наступлении на Донбассе. По его словам, офицеры среднего звена, вплоть до уровня батальона, либо отказались исполнять приказы, либо исполняли их, но не с ожидаемым усердием.

Представитель Пентагон добавил, что с самого начала вторжения в Украину в российских войсках наблюдаются проблемы с морально-психологическим состоянием личного состава. Кроме того, на украинской территории армия РФ продолжает испытывать трудности с логистикой, которые замедляют их продвижение вперед.

Американский военный уточнил, что в настоящее время в Украине находится 97 батальонно-тактических групп (БТГ). С конца апреля их количество увеличили на 5 БТГ.

"Нередко они перебрасывают одну или две БТГ с Донбасса обратно в Россию для переоснащения или пополнения запасов, а затем возвращают их обратно, это нормально", - отметил представитель Пентагона.

Напомним, в ближайшие недели российские войска могут начать новое наступление на Донбассе. В НАТО считают, что это будет более жесткое продвижение оккупантов, которое будет сопровождаться еще большими разрушениями населенных пунктов.

Отметим, Россия готовит новые подразделения для войны в Украине, часть из которых перебрасывают с Дальнего Востока.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины