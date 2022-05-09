Российские войска в Украине не подчиняются приказам идти в наступление, - Пентагон

Российские военные в Украине отказываются выполнять приказы идти в новое наступление на Донбассе. Министерство обороны США фиксирует такие случаи на уровне командования батальонов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США, наблюдаются случаи отказа российскими военными двигаться вперед в новом наступлении на Донбассе. По его словам, офицеры среднего звена, вплоть до уровня батальона, либо отказались исполнять приказы, либо исполняли их, но не с ожидаемым усердием.
Представитель Пентагон добавил, что с самого начала вторжения в Украину в российских войсках наблюдаются проблемы с морально-психологическим состоянием личного состава. Кроме того, на украинской территории армия РФ продолжает испытывать трудности с логистикой, которые замедляют их продвижение вперед.
Американский военный уточнил, что в настоящее время в Украине находится 97 батальонно-тактических групп (БТГ). С конца апреля их количество увеличили на 5 БТГ.
"Нередко они перебрасывают одну или две БТГ с Донбасса обратно в Россию для переоснащения или пополнения запасов, а затем возвращают их обратно, это нормально", - отметил представитель Пентагона.
Напомним, в ближайшие недели российские войска могут начать новое наступление на Донбассе. В НАТО считают, что это будет более жесткое продвижение оккупантов, которое будет сопровождаться еще большими разрушениями населенных пунктов.
Отметим, Россия готовит новые подразделения для войны в Украине, часть из которых перебрасывают с Дальнего Востока.
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