Российские войска ударили по зданию ХНУ им. Каразина, облуправлению полиции и СБУ

"На этих кадрах вы видите, как горит здание социологического факультета Национального университета имени Каразина, которое находилось через дорогу от здания УВД", - подписал он опубликованное видео.

Обновлено от 09:00

Как уточнили в ГСЧС, в результате обстрела загорелись здание областного управления полиции и жилые дома.

"В результате вражеских обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара. На месте работают спасатели. Число пострадавших и разрушений уточняется. Информация обновляется", - говорится в сообщении.

Фото: российские войска ударили по Харькову (t.me/dsns_telegram)

Кроме того, сообщают о попадании в областное управление СБУ, поскольку оно находится в смежном здании.