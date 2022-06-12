Российские войска ударили по Углегорской ТЭС. Станция загорелась, идут бои

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".

Как рассказал начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко, на данный момент идут бои между российскими военными, которые контролируют город, и бойцами ВСУ, которые находятся на станции.

"Военные еще не выходили на связь. Что там повреждено, пока не владею информацией. Похоже, масло горит на трансформаторной подстанции. Углегорскую ТЭС мы контролируем, наши ребята держат оборону. Она постоянно находится под обстрелами российско-оккупационных войск", - подчеркнул он.

По его словам, работников на ТЭС нет, они были эвакуированы.