Российские войска ударили по Углегорской ТЭС. Станция загорелась, идут бои
Российские войска 12 июня обстреляли Углегорскую тепловую электростанцию (ТЭС), которая в результате загорелась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".
Как рассказал начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко, на данный момент идут бои между российскими военными, которые контролируют город, и бойцами ВСУ, которые находятся на станции.
"Военные еще не выходили на связь. Что там повреждено, пока не владею информацией. Похоже, масло горит на трансформаторной подстанции. Углегорскую ТЭС мы контролируем, наши ребята держат оборону. Она постоянно находится под обстрелами российско-оккупационных войск", - подчеркнул он.
По его словам, работников на ТЭС нет, они были эвакуированы.
Напомним, россияне захватили Светлодарск еще 24 мая, установили триколор на здании городского совета и начали патрулировать город небольшими группами.
Как заявили в МВД, украинские военные отступили из города, чтобы избежать окружения и больших потерь.
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