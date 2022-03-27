Российские войска за сутки более 30 раз обстреляли Киевскую область: какая там ситуация

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки более 30 раз обстреляли жилые массивы и социальную инфраструктуру Киевской области. Одним из самых опасных направлений остается Буча - Ирпень - Гостомель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

По его словам, за весь период войны разрушение зафиксировано в 34 из 69 общин Киевской области, что составляет 49,2%. Всего более 500 объектов.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 32 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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