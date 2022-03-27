Российские войска за сутки более 30 раз обстреляли Киевскую область: какая там ситуация
Киевская область, Воскресенье 27 марта 2022 12:11
Фото: российские войска за сутки более 30 раз обстреляли Киевскую область (УНИАН)
Российско-оккупационные войска за минувшие сутки более 30 раз обстреляли жилые массивы и социальную инфраструктуру Киевской области. Одним из самых опасных направлений остается Буча - Ирпень - Гостомель.
По его словам, за весь период войны разрушение зафиксировано в 34 из 69 общин Киевской области, что составляет 49,2%. Всего более 500 объектов.
Критических разрушений нанесен в общинах:
Бучанской,
Ирпенской,
Гостомельской,
Бородянской,
Макаровской,
Великодимерській.
Самые опасные направления:
Житомирская трасса,
Буча-Ирпень-Гостомель,
Немешаево,
Дмитриевская община,
Макаровская община,
север Вышгородского района
территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянської, Великодимерськой общин.
Где ситуация контролируемая:
Белоцерковский,
Бориспольский,
Обуховский районы
.
Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Бучаский район
Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Гостомельская общины - обстрелы.
Белогородская община - ракетные удары и обстрелы градами (в частности в с. Белогородка и Святопетровское).
Село Гореничи - минометный обстрел.
Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка - на грани гуманитарной катастрофы.
Почти во всех общинах района разрушена инфраструктура.
Броварской район.
В Барышевском, Калитянськой и Великодимерських общинах - вражеская техника.
Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.
Вышгородский район.
В Іванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.
Славутич полностью изолирован.
Фастовский район.
Обстрелы в г. Боярка - четверо раненых, среди них - ребенок.
Новоселки и Тарасовка - обстрелы жилых районов.
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