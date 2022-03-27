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Российские войска за сутки более 30 раз обстреляли Киевскую область: какая там ситуация

Фото: российские войска за сутки более 30 раз обстреляли Киевскую область (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки более 30 раз обстреляли жилые массивы и социальную инфраструктуру Киевской области. Одним из самых опасных направлений остается Буча - Ирпень - Гостомель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

По его словам, за весь период войны разрушение зафиксировано в 34 из 69 общин Киевской области, что составляет 49,2%. Всего более 500 объектов.

Критических разрушений нанесен в общинах:

  • Бучанской,
  • Ирпенской,
  • Гостомельской,
  • Бородянской,
  • Макаровской,
  • Великодимерській.

Самые опасные направления:

  • Житомирская трасса,
  • Буча-Ирпень-Гостомель,
  • Немешаево,
  • Дмитриевская община,
  • Макаровская община,
  • север Вышгородского района
  • территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянської, Великодимерськой общин.

Где ситуация контролируемая:

  • Белоцерковский,
  • Бориспольский,
  • Обуховский районы.

Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бучаский район

  • Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Гостомельская общины - обстрелы.
  • Белогородская община - ракетные удары и обстрелы градами (в частности в с. Белогородка и Святопетровское).
  • Село Гореничи - минометный обстрел.
  • Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка - на грани гуманитарной катастрофы.
  • Почти во всех общинах района разрушена инфраструктура.

Броварской район.

  • В Барышевском, Калитянськой и Великодимерських общинах - вражеская техника.
  • Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.

Вышгородский район.

  • В Іванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.
  • Славутич полностью изолирован.

Фастовский район.

  • Обстрелы в г. Боярка - четверо раненых, среди них - ребенок.
  • Новоселки и Тарасовка - обстрелы жилых районов.

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