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Російські війська за добу понад 30 разів обстріляли Київську область: яка там ситуація

Російські війська за добу понад 30 разів обстріляли Київську область (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська за минулу добу понад 30 разів обстріляли житлові масиви та соціальну інфраструктуру Київської області. Одним із найнебезпечніших напрямків залишається Буча - Ірпінь - Гостомель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

За його словами, за весь період війни руйнування зафіксовано у 34 з 69 громад Київської області, що складає 49,2%. Загалом більш як 500 об’єктів.

Критичних руйнувань завдано у громадах:

  • Бучанській,
  • Ірпінській,
  • Гостомельській,
  • Бородянській,
  • Макарівській,
  • Великодимерській.

Найнебезпечніші напрямки:

  • Житомирська траса,
  • Буча - Ірпінь - Гостомель,
  • Немішаєве,
  • Дмитрівська громада,
  • Макарівська громада,
  • північ Вишгородського району
  • території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.

Де ситуація контрольована:

  • Білоцерківський,
  • Бориспільський,
  • Обухівський райони.

Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

Бучаський район

  • Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Гостомельська громади - обстріли.
  • Білогородська громада - ракетні удари та обстріли градами (зокрема в с. Білогородка та Святопетрівське).
  • Село Гореничі - мінометний обстріл.
  • Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи.
  • Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.

Броварський район.

  • У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах - ворожа техніка.
  • Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.

Вишгородський район.

  • В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.
  • Славутич повністю ізольований.

Фастівський район.

  • Обстріли у м. Боярка - четверо поранених, серед них - дитина.
  • Новосілки та Тарасівка - обстріли житлових районів.

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