Російські війська за добу понад 30 разів обстріляли Київську область: яка там ситуація
Київська область, Неділя 27 березня 2022 12:11
Російські війська за добу понад 30 разів обстріляли Київську область (УНІАН)
Російсько-окупаційні війська за минулу добу понад 30 разів обстріляли житлові масиви та соціальну інфраструктуру Київської області. Одним із найнебезпечніших напрямків залишається Буча - Ірпінь - Гостомель.
За його словами, за весь період війни руйнування зафіксовано у 34 з 69 громад Київської області, що складає 49,2%. Загалом більш як 500 об’єктів.
Критичних руйнувань завдано у громадах:
Бучанській,
Ірпінській,
Гостомельській,
Бородянській,
Макарівській,
Великодимерській.
Найнебезпечніші напрямки:
Житомирська траса,
Буча - Ірпінь - Гостомель,
Немішаєве,
Дмитрівська громада,
Макарівська громада,
північ Вишгородського району
території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.
Де ситуація контрольована:
Білоцерківський,
Бориспільський,
Обухівський райони.
Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.
Бучаський район
Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Гостомельська громади - обстріли.
Білогородська громада - ракетні удари та обстріли градами (зокрема в с. Білогородка та Святопетрівське).
Село Гореничі - мінометний обстріл.
Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи.
Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.
Броварський район.
У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах - ворожа техніка.
Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.
Вишгородський район.
В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.
Славутич повністю ізольований.
Фастівський район.
Обстріли у м. Боярка - четверо поранених, серед них - дитина.
Новосілки та Тарасівка - обстріли житлових районів.
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