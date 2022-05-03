Российские войска сорвали эвакуацию из Токмака и Васильевки, - Верещук

Россия в очередной раз сорвала эвакуацию мирного населения из районов ведения боевых действий. Сегодня, 3 мая, войска РФ не разрешили провести эвакуацию из Токмака и Васильевки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.
“Взятые на себя обязательства Россия нарушила. Договоренности были такими, что мы в Токмаке на Луначарском кольце, а также Васильевке возьмем людей, которые выйдут на точки эвакуации и смогут спастись, но Россия изменила свои договоренности”, - рассказала она.
Министр также подчеркнула, что Украина будет требовать от России выполнения Женевской конвенции для эвакуации мирного населения из районов ведения военных действий.
Напомним, что время эвакуации из Токмака и Васильевки было согласовано еще вчера, 2 мая.
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