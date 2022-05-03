Російські війська зірвали евакуацію з Токмака та Василівки, - Верещук
Росія вчергове зірвала евакуацію мирного населення з районів ведення бойових дій. Сьогодні, 3 травня, війська РФ не дозволили провести евакуацію з Токмака та Василівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем’єра, міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
“Взяті на себе зобов’язання Росія порушила. Домовленості були такими, що ми в Токмаку на Луначарському кільці, а також у Василівці візьмемо людей, які вийдуть на точки евакуації та зможуть врятуватися, але Росія змінила свої домовленості”, - розповіла вона.
Міністр також наголосила на тому, що Україна буде вимагати від Росії виконання Женевської конвенції для евакуації мирного населення з районів ведення військових дій.
Нагадаємо, що час евакуації з Токмаку та Василівки було погоджено ще вчора, 2 травня.
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