Російські війська зірвали евакуацію з Токмака та Василівки, - Верещук

Росія вчергове зірвала евакуацію мирного населення з районів ведення бойових дій. Сьогодні, 3 травня, війська РФ не дозволили провести евакуацію з Токмака та Василівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем’єра, міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук .

“Взяті на себе зобов’язання Росія порушила. Домовленості були такими, що ми в Токмаку на Луначарському кільці, а також у Василівці візьмемо людей, які вийдуть на точки евакуації та зможуть врятуватися, але Росія змінила свої домовленості”, - розповіла вона.

Міністр також наголосила на тому, що Україна буде вимагати від Росії виконання Женевської конвенції для евакуації мирного населення з районів ведення військових дій.