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Российские войска разрушили мост между Запорожьем и Энергодаром

Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска разрушили мост между Запорожьем и Энергодаром. Теперь между городами отсутствует транспортное сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

При этом отмечается, что оккупационные войска не пропускают людей через Токмак и другие населенные пункты.

"Оккупанты разбомбили мост в районе Каменского. Гуманитарные конвои и эвакуация людей пока невозможны. Объезд возможен только по плохим дорогам через горячие точки, где размещены боевые позиции врага. Рашисты не пропускают через Токмак и другие населенные пункты по пути", - говорится в сообщении.

Фото: Российские войска разрушили мост между Запорожьем и Энергодаром (t.me/energoatom_ua)

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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