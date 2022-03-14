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Російські війська зруйнували міст між Запоріжжям і Енергодаром

Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська зруйнували міст між Запоріжжям та Енергодаром. Тепер між містами відсутнє транспортне сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

При цьому наголошується, що окупаційні війська не пропускають людей через Токмак та інші населені пункти.

"Окупанти розбомбили міст в районі Кам'янського. Гуманітарні конвої і евакуація людей поки неможливі. Об'їзд можливий тільки по поганих дорогах через гарячі точки, де розміщені бойові позиції ворога. Рашисти не пропускають через Токмак та інші населені пункти по дорозі", - йдеться в повідомленні.

Фото: російські війська зруйнували міст між Запоріжжям і Енергодаром (t.me/energoatom_ua)

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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ЗапоріжжяЭнергодарВійна Росії проти України