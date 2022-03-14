Російські війська зруйнували міст між Запоріжжям і Енергодаром
Російські окупаційні війська зруйнували міст між Запоріжжям та Енергодаром. Тепер між містами відсутнє транспортне сполучення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".
При цьому наголошується, що окупаційні війська не пропускають людей через Токмак та інші населені пункти.
"Окупанти розбомбили міст в районі Кам'янського. Гуманітарні конвої і евакуація людей поки неможливі. Об'їзд можливий тільки по поганих дорогах через гарячі точки, де розміщені бойові позиції ворога. Рашисти не пропускають через Токмак та інші населені пункти по дорозі", - йдеться в повідомленні.
Фото: російські війська зруйнували міст між Запоріжжям і Енергодаром (t.me/energoatom_ua)
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