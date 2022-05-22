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Российские войска разрушили 58 объектов в Донецкой области. Есть погибшие

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Донецкая область, Воскресенье 22 мая 2022 11:37
Российские войска разрушили 58 объектов в Донецкой области. Есть погибшие Фото: последствия обстрелов Донецкой области (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Юлия Бойко

За минувшие сутки российские войска обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области и разрушили 58 гражданских объектов. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной полиции.

Сообщается, что в результате обстрелов разрушены более 40 жилых домов, школа, музыкальная школа, институт, предприятия, объекты жизнеобеспечения. Противник ударил по следующим населенным пунктам:

  • Бахмут
  • Соледар
  • Авдеевка
  • Святогорск
  • Николаевка
  • Торецк
  • Зализное
  • Райгородок
  • Ласточкино
  • Первомайское
  • Яровая
  • Соль

Фото: последствия обстрелов Донецкой области (facebook.com/UA.National.Police)

Также сообщается, что противник применил авиацию, танки, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град". Открыты уголовные дела по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области российские войска идут в наступление на четырех направлениях, пытались штурмовать несколько населенных пунктов и обстреливали украинские позиции под Северодонецком и Лисичанском.

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