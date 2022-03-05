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Российские войска расстреляли митинг против оккупации в Новопскове. Есть раненые

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Новопсков, Суббота 05 марта 2022 18:16
Российские войска расстреляли митинг против оккупации в Новопскове. Есть раненые Фото: российские военные расстреляли митинг в Новопскове (facebook com mod mil rus)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска открыли огонь по мирным протестующим в Новопскове Луганской области. В результате ранены три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

"Люди пытались остановить россиян, открывших огонь по обезоруженному населению. Трое пострадавших, все в больнице. Мы защищаемся от настоящих зверей. Им безразлично, кто напротив, враг совершенно нет здравого смысла и жалости", - сообщил он.

Напомним, ранее издание Forbes подсчитало, что по состоянию на десятый день войны России против Украины уничтожено российской военной техники примерно на 3 млрд долларов.

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