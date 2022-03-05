Российские войска расстреляли митинг против оккупации в Новопскове. Есть раненые
Российские войска открыли огонь по мирным протестующим в Новопскове Луганской области. В результате ранены три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.
"Люди пытались остановить россиян, открывших огонь по обезоруженному населению. Трое пострадавших, все в больнице. Мы защищаемся от настоящих зверей. Им безразлично, кто напротив, враг совершенно нет здравого смысла и жалости", - сообщил он.
Напомним, ранее издание Forbes подсчитало, что по состоянию на десятый день войны России против Украины уничтожено российской военной техники примерно на 3 млрд долларов.
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