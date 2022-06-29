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Российские войска продвинулись к Лисичанску, - британская разведка

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Украина, Среда 29 июня 2022 08:47
Российские войска продвинулись к Лисичанску, - британская разведка Фото: российские войска продвинулись к Лисичанску на 2 км (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские войска продолжают постепенно продвигаться вперед, пытаясь окружить город Лисичанск. С 25 июня российские войска продвинулись еще на 2 км в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода к югу от города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, существует реальная вероятность того, что ракетный удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня был направлен на попадание в ближайшую инфраструктуру.

Неточность России в нанесении дальних ударов ранее приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе на железнодорожной станции Краматорск 9 апреля 2022 года, напомнили в минобороны Британии.

"Российские планировщики, скорее всего, по-прежнему готовы принять высокий уровень побочного ущерба, когда они видят военную необходимость в поражении цели. Почти наверняка Россия продолжит наносить удары, пытаясь воспрепятствовать пополнению запасов украинских передовых сил", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия выставила основные части шести разных армий, но добилась лишь тактического успеха под Северодонецком. Российские вооруженные силы все больше истощаются.

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