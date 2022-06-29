ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські війська просунулися до Лисичанська, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Середа 29 червня 2022 08:47
Російські війська просунулися до Лисичанська, - британська розвідка Фото: російські війська просунулися до Лисичанська на 2 км (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська продовжують поступово просуватися вперед, намагаючись оточити місто Лисичанськ. З 25 червня російські війська просунулися ще на 2 км в районі Лисичанського нафтопереробного заводу на південь від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується у зведенні, існує реальна ймовірність того, що ракетний удар по торговому центру в Кременчуці 27 червня був спрямований на влучання в найближчу інфраструктуру.

Неточність Росії в нанесенні дальніх ударів раніше призводила до масових жертв серед цивільного населення, в тому числі на залізничній станції Краматорськ 9 квітня 2022 року, нагадали в Міноборони Британії.

"Російські планувальники, швидше за все, як і раніше готові прийняти високий рівень побічної шкоди, коли вони бачать військову необхідність в ураженні цілі. Майже напевно Росія продовжить завдавати ударів, намагаючись перешкодити поповненню запасів українських передових сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія виставила основні частини шести різних армій, але домоглася лише тактичного успіху під Сєвєродонецьком. Російські збройні сили все більше виснажуються.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лисичанськ
NEWS
Росіяни влучили ракетою в СТО у Дніпрі: що відомо на цей момент
Росіяни влучили ракетою в СТО у Дніпрі: що відомо на цей момент
DAILY
"Трибунал для Путіна". Як під Києвом збирають історії про жертви російських військових
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Трибунал для Путіна". Як під Києвом збирають історії про жертви російських військових