Российские войска снова попытались выйти на границу Луганской области: что известно
Российские войска продолжают попытки штурма Луганской области. Оккупанты с трех направлений попытались выйти на административную границу региона.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской облгосадминистрации.
Он рассказал, что за последние сутки вражеские войска выпустили по населенным пунктам области три ракеты, а также совершили три массированные артиллерийские атаки и два минометных обстрела. Еще трижды россияне попытались развить танковое наступление.
"Оккупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донецкой области, но пока "замерли" в нашей области. Погибают, так и не увидев соседнего региона. Атакуют сразу по нескольким направлениям, пытаясь рассредоточить нашу оборону. Не удается – 24 июля снова отошли с потерями", - заявил Гайдай.
Напомним, по данным британской разведки, безрезультативные бои продолжаются как на Донбассе, так и на Херсонском направлении. Российское командование продолжает сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе.
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