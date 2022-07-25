Российские войска снова попытались выйти на границу Луганской области: что известно

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской облгосадминистрации.

Он рассказал, что за последние сутки вражеские войска выпустили по населенным пунктам области три ракеты, а также совершили три массированные артиллерийские атаки и два минометных обстрела. Еще трижды россияне попытались развить танковое наступление.