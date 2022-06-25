Российские войска полностью захватили Северодонецк: какая ситуация в городе

"Город полностью под оккупацией РФ. Пытаются там наводить свои порядки, назначили какого-то своего коменданта. Город на столько уничтожен, что людям трудно будет справляться с этой ситуацией. Будем надеяться, что город как можно скорее вернется под контроль Украины", - сказал он.

Мэр объяснил, что пока люди не могут эвакуироваться, а только выехать на захваченную территорию.

В то же время оккупанты в Северодонецке уже начали снимать пропаганду с людьми, которые находились в укрытиях завода "Азот".

"Частично они (люди, которые находились в укрытиях - ред.) уже покидают территорию "Азота". Они выходят, с ними снимают пропагандистские ролики. Они нуждаются в помощи и медицинской, и психологической", - добавил Стрюк.