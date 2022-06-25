Російські війська повністю захопили Сєвєродонецьк: яка ситуація у місті

"Місто повністю під окупацією РФ. Намагаються там наводити свої порядки, призначили якогось свого коменданта. Місто на стільки знищене, що людям важко буде справлятися з цією ситуацію. Будемо сподіватися, що місто якомога швидше повернеться під контроль України", - сказав він.

Міський голова пояснив, що наразі люди не можуть евакуюватися, а лише виїхати на захоплену територію.

Водночас окупанти у Сєвєродонецьку вже почали знімати пропаганду з людьми, які знаходилися в укриттях заводу "Азот".

"Частково вони (люди, які перебували в укриттях - ред.) вже залишають територію "Азоту". Вони виходять, з ними знімають пропагандистські ролики. Вони потребують допомоги і медичної, і психологічної" - додав Стрюк.