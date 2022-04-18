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Российские войска пока не в состоянии полностью взять Мариуполь, - Минобороны Британии

Фото: Мариуполь не сдается (t.me/polkazov)
Автор: Александр Белоус

Россия при осаде Мариуполя применила тактику войн в Чечне и Сирии. Однако российское командование обеспокоено тем, сколько времени потребуется на взятие города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Слаженное украинское сопротивление подвергло российские силы серьезному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других местах", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, попытка захватить Мариуполь дорого обошлась его жителям. Значительные части инфраструктуры были разрушены, а население понесло значительные потери.

"Нанесение ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу России к Чечне в 1999 г. и Сирии в 2016 г. И это несмотря на заявления Министерства обороны России от 24 февраля 2022 г. о том, что Россия не будет наносить удары по городам и не будет угрожать населению Украины", - отметили в Минобороны Британии.

Напомним, в осажденном российскими войсками Мариуполе, украинские защитники отвергли ультиматум оккупантов о сдаче.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Мариуполь