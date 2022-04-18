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Російські війська поки не в змозі повністю взяти Маріуполь, - Міноборони Британії

Фото: Маріуполь не здається
Автор: Олександр Білоус

Росія при облозі Маріуполя застосувала тактику воєн в Чечні і Сирії. Однак російське командування стурбоване тим, скільки часу буде потрібно на взяття міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Злагоджений український опір піддав російські сили серйозному випробуванню і відвернув людей і техніку, сповільнивши просування Росії в інших місцях", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, спроба захопити Маріуполь дорого обійшлася його жителям. Значні частини інфраструктури були зруйновані, а населення зазнало значних втрат.

"Нанесення ударів по населених пунктах в межах Маріуполя відповідає підходу Росії до Чечні в 1999 р.і Сирії в 2016 р. і це незважаючи на заяви Міністерства оборони Росії від 24 лютого 2022 р. про те, що Росія не буде завдавати ударів по містах і не загрожуватиме населенню України", - зазначили в Міноборони Британії.

Нагадаємо, в обложеному російськими військами Маріуполі, українські захисники відкинули ультиматум окупантів про здачу.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Маріуполь