Російські війська поки не в змозі повністю взяти Маріуполь, - Міноборони Британії

"Злагоджений український опір піддав російські сили серйозному випробуванню і відвернув людей і техніку, сповільнивши просування Росії в інших місцях", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, спроба захопити Маріуполь дорого обійшлася його жителям. Значні частини інфраструктури були зруйновані, а населення зазнало значних втрат.

"Нанесення ударів по населених пунктах в межах Маріуполя відповідає підходу Росії до Чечні в 1999 р.і Сирії в 2016 р. і це незважаючи на заяви Міністерства оборони Росії від 24 лютого 2022 р. про те, що Росія не буде завдавати ударів по містах і не загрожуватиме населенню України", - зазначили в Міноборони Британії.

Нагадаємо, в обложеному російськими військами Маріуполі, українські захисники відкинули ультиматум окупантів про здачу.