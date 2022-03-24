UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска отступили к востоку от Киева, - Пентагон

Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Представитель Министерства обороны США заявил, что российские войска восточнее столицы значительно отступили от Киева. Они окапываются и занимают оборонительные позиции, практически не продвигаясь вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Украинские войска смогли оттеснить российских солдат от Киева на 20-30 км. Источник сказал, что российские силы ранее находились в 20-30 км к востоку и северо-востоку, а сейчас находятся примерно в 55 км от Киева.

Теперь российские войска прилагают больше усилий для продвижения в Донбассе, в частности, в районе Луганска и Донецка. В США уверены, что Россия отдает приоритет боевым действиям в этом регионе. Их главной целью является кружение украинских военных на востоке страны, чтобы не дать ВСУ возможности отойти на запад для защиты других городов.

Война России против Украины длится двадцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину