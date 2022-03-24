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Російські війська відступили на схід від Києва, - Пентагон

Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Представник Міністерства оборони США заявив, що російські війська на схід від столиці значно відступили від Києва. Вони обкопуються і займають оборонні позиції, практично не просуваючись вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Українські війська змогли відтіснити російських солдатів від Києва на 20-30 км.джерело сказало, що російські сили раніше перебували в 20-30 км на схід і північний схід, а зараз знаходяться приблизно в 55 км від Києва.

Тепер російські війська докладають більше зусиль для просування в Донбасі, зокрема, в районі Луганська і Донецька. У США впевнені, що Росія віддає пріоритет бойовим діям в цьому регіоні. Їх головною метою є кружляння українських військових на сході країни, щоб не дати ЗСУ можливості відійти на захід для захисту інших міст.

Війна Росії проти України триває двадцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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