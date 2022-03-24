Російські війська відступили на схід від Києва, - Пентагон

Представник Міністерства оборони США заявив, що російські війська на схід від столиці значно відступили від Києва. Вони обкопуються і займають оборонні позиції, практично не просуваючись вперед.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
Українські війська змогли відтіснити російських солдатів від Києва на 20-30 км.джерело сказало, що російські сили раніше перебували в 20-30 км на схід і північний схід, а зараз знаходяться приблизно в 55 км від Києва.
Тепер російські війська докладають більше зусиль для просування в Донбасі, зокрема, в районі Луганська і Донецька. У США впевнені, що Росія віддає пріоритет бойовим діям в цьому регіоні. Їх головною метою є кружляння українських військових на сході країни, щоб не дати ЗСУ можливості відійти на захід для захисту інших міст.
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