UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска снова обстреляли Сумскую область: применили пулемет и миномет

Фото: российские войска снова обстреляли Сумскую область (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российский войска в очередной раз обстреляли приграничные районы Сумской области. Оккупанты открывали огонь из пулемета и миномета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Так, в полтретьего ночи войска России открыли пулеметный огонь по территориям Шалыгинской общины. Россияне сделали 20 выстрелов.

При этом утром, около 7:40, со стороны России последовал минометный обстрел. Зафиксировано около 18 прилетов по окрестностям Атынского, Белопольской общины.

Напомним, российские войска сегодня под утро снова ударили по Николаеву. Зафиксированы вражеские попадания на окраинах города.

Кроме того, ночью оккупанты семь раз ударила по Никопольскому району и трижды по Криворожскому в Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСумская областьВойна в Украине