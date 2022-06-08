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Российские войска обстреляли спальный район Харькова: есть раненые

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Харьков, Среда 08 июня 2022 12:38
Российские войска обстреляли спальный район Харькова: есть раненые Фото: оккупанты 8 июня снова обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в среду, 8 июня, в очередной раз обстреляла Харьков. Вражеские снаряды попали в спальный район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Харьковского облсовета Наталью Попову в Facebook.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки пострадали два человека. Их состояние пока неизвестно.

"Обстрел Харькова россиянами. Прилеты в спальный р-н. предварительно ранены 2 человека", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что российские войска вновь усилили обстрелы Харькова и области.

Так, вчера вечером стало известно о новом обстреле города, в результате которого пострадали трое местных жителей, еще один - погиб.

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