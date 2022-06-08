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Російські війська обстріляли спальний район Харкова: є поранені

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Харків, Середа 08 червня 2022 12:38
Російські війська обстріляли спальний район Харкова: є поранені Фото: окупанти 8 червня знову обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія у середу, 8 червня, в черговий раз обстріляла Харків. Ворожі снаряди влучили у спальний район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Харківської облради Наталію Попову в Facebook.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждали двоє осіб. Їх стан наразі невідомий.

"Обстріл Харкова росіянами. Прильоти в спальний р-н. Попередньо поранено 2 особи", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що російські війська знову посилили обстріли Харкова та області.

Так, вчора ввечері стало відомо про новий обстріл міста, внаслідок якого постраждали троє місцевих жителів, ще один - загинув.

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Харків Війна Росії проти України
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