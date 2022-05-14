Российские войска снова обстреляли позиции пограничников в Черниговской области

Российские войска снова обстреляли пограничную зону в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что оккупанты вели огонь из российского села Ломаковка Брянской области.

Ранее мы сообщали, что Россия в четвертый раз обстреляла позиции пограничников в Черниговской области.

Также мы писали, что в Черниговской области оккупанты из минометов обстреляли позиции пограничников.

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