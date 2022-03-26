Российские войска обстреляли электричку Шепетовка - Киев, есть пострадавший
Фото: последствия обстрела электрички (t.me/zalizni_zminy)
Сегодня, 26 марта, российские войска обстреляли электричку Шепетовка - Киев. В результате инцидента есть пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя "Укрзализныци" Александра Камышина.
Сообщается, что обстрел произошел на станции Тарасовка под Киевом.
"По оперативной информации, есть один пострадавший, травмирован разбитым оконным стеклом", - отметил он.
Напомним, ранее на этой неделе российские военные открыли огонь по эвакуационному поезду Киев - Ивано-Франковск, но в результате инцидента пострадавших не было.
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