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Российские войска обстреляли электричку Шепетовка - Киев, есть пострадавший

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Киевская область, Суббота 26 марта 2022 12:32
Российские войска обстреляли электричку Шепетовка - Киев, есть пострадавший Фото: последствия обстрела электрички (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 26 марта, российские войска обстреляли электричку Шепетовка - Киев. В результате инцидента есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя "Укрзализныци" Александра Камышина.

Сообщается, что обстрел произошел на станции Тарасовка под Киевом.

"По оперативной информации, есть один пострадавший, травмирован разбитым оконным стеклом", - отметил он.

Напомним, ранее на этой неделе российские военные открыли огонь по эвакуационному поезду Киев - Ивано-Франковск, но в результате инцидента пострадавших не было.

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