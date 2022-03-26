Російські війська обстріляли електричку Шепетівка - Київ, є постраждалий

Сьогодні, 26 березня, російські війська обстріляли електричку Шепетівка - Київ. В результаті інциденту є потерпілий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника "Укрзалізниці" Олександра Камишина.

"За оперативною інформацією, є один потерпілий, травмований розбитим віконним склом", - зазначив він.

Повідомляється, що обстріл стався на станції Тарасівка під Києвом.

Нагадаємо, раніше цього тижня російські військові відкрили вогонь по евакуаційному потягу Київ - Івано-Франківськ, але в результаті інциденту постраждалих не було.

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