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Російські війська обстріляли електричку Шепетівка - Київ, є постраждалий

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Київська область, Субота 26 березня 2022 12:32
Російські війська обстріляли електричку Шепетівка - Київ, є постраждалий Фото: наслідки обстрілу електрички (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 26 березня, російські війська обстріляли електричку Шепетівка - Київ. В результаті інциденту є потерпілий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника "Укрзалізниці" Олександра Камишина.

Повідомляється, що обстріл стався на станції Тарасівка під Києвом.

"За оперативною інформацією, є один потерпілий, травмований розбитим віконним склом", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше цього тижня російські військові відкрили вогонь по евакуаційному потягу Київ - Івано-Франківськ, але в результаті інциденту постраждалих не було.

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