Российские войска обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненые

По его словам, погиб один мирный житель в Лимане. Также еще три человека получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь оказали одному человеку, которого ранили в Луганской области.

Отмечается, что пока невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.