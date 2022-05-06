Российские войска обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненые

В Донецкой области в результате обстрела оккупантами погиб один мирный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленка.
По его словам, погиб один мирный житель в Лимане. Также еще три человека получили ранения.
Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь оказали одному человеку, которого ранили в Луганской области.
Отмечается, что пока невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Ранее мы сообщали, что из-за обстрелов РФ в Донецкой области массово горят леса.
Также мы писали, что российские войска обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области.
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