Російські війська обстріляли Донецьку область: є загиблий та поранені

У Донецькій області внаслідок обстрілу окупантами загинув один мирний житель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
За його словами, загинув один мирний мешканець у Лимані. Також ще троє людей отримали поранення.
Окрім того, у Бахмуті медичну допомогу надали одній людині, яку поранили у Луганській області.
Зазначається, що наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Раніше ми повідомляли, що через обстріли РФ у Донецькій області масово горять ліси.
Також ми писали, що російські війська обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області.
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