Російські війська обстріляли Донецьку область: є загиблий та поранені

За його словами, загинув один мирний мешканець у Лимані. Також ще троє людей отримали поранення.

Окрім того, у Бахмуті медичну допомогу надали одній людині, яку поранили у Луганській області.

Зазначається, що наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.