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Российские войска обстреляли Чернобаевку для обвинения украинских защитников

Фото: оккупанты обстреляли Чернобаевку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия нанесла удар по Чернобаевке в Херсонской области. Оккупанты сделали это для дискредитации украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"В Херсонской области враг пытался выдать свой обстрел Чернобаевки за действия Вооруженных Сил Украины, но местные уже очень хорошо различают тактику действий врага и на провокацию не поддались", - говорится в сообщении.

Об обстреле Чернобаевки также сообщили в Офисе генерального прокурора. Инцидент произошел 18 мая. В результате вражеской атаки погиб мирный житель, еще пятеро получили ранения.

Напомним, украинские военные неоднократно атаковали позиции оккупантов в Чернобаевке.

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