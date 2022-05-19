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Російські війська обстріляли Чорнобаївку для звинувачення українських захисників

Фото: окупанти обстріляли Чорнобаївку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія завдала удару по Чорнобаївці у Херсонській області. Окупанти зробили це для дискредитації українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"У Херсонській області ворог намагався видати свій обстріл Чорнобаївки за дії Збройних Сил України, але місцеві вже дуже добре розрізняють тактику дій ворога і на провокацію не піддалися", - йдеться у повідомленні.

Про обстріл Чорнобаївки також повідомили в Офісі генерального прокурора. Інцидент відбувся 18 травня. В результаті ворожої атаки загинув мирний житель, ще п'ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, українські військові неодноразово атакували позиції окупантів у Чорнобаївці.

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ЧернобаевкаВійна Росії проти УкраїниЗбройні сили України