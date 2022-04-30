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Российские войска обстреляли больницу и дома в Харькове. Есть пострадавший

Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Новиков

Российские войска в ночь на 30 апреля обстреляли городскую больницу, жилые дома и промзону в Харькове. В результате есть один пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что обстреляны жилые кварталы, больница и промышленная зона. В результате загорелись квартиры двух девятиэтажек, в одном из помещений был травмирован мужчина, его госпитализировали.

Кроме того, повреждено здание одного из медучреждений Харькова. В результате обстрела частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа, а также произошел пожар на 5 этаже. Погибших и пострадавших в больнице не было.

Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/dsns_telegram)

Напомним, ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ночью были обстреляны жилые массивы Салтовка и Северная Салтовка.

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