Російські війська обстріляли лікарню і будинки в Харкові. Є потерпілий

Повідомляється, що обстріляні житлові квартали, лікарня і промислова зона. В результаті загорілися квартири двох дев'ятиповерхівок, в одному з приміщень був травмований чоловік, його госпіталізували.

Крім того, пошкоджено будівлю однієї з медустанов Харкова. В результаті обстрілу частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху, а також сталася пожежа на 5 поверсі. Загиблих і постраждалих у лікарні не було.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/dsns_telegram)