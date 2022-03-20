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Российские войска обстреляли больницу в Чернигове: выбиты все окна

Обстрел Чернигова (Фото: radiosvoboda.org)
Автор: Константин Широкун

Войска оккупантов обстреляли больницу в Чернигове. По официальной информации, в здании разбиты все окна, температура в помещениях не поднимается выше 10-11 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Чернигова Владислава Атрошенко в эфире телемарафона.

"Опорная 2-я больница подверглась бомбардировке, потому что находится на окраине города, где ведутся бои.. Выбиты все стекла и прооперированы больные лежат в коридорах при температуре +10…+11 градусов Цельсия", — сказал мэр.

По его словам, город уже некоторое время страдает от гуманитарной катастрофы — нет ни электроэнергии, ни тепла, ни воды.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 24-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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