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Російські війська обстріляли лікарню в Чернігові: вибиті всі вікна

Обстріл Чернігова (Фото: radiosvoboda.org)
Автор: Константин Широкун

Війська окупантів обстріляли лікарню в Чернігові. За офіційною інформацією, в будівлі розбиті всі вікна, температура в приміщеннях не піднімається вище 10-11 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Чернігова Владислава Атрошенка в ефірі телемарафону.

"Опорна 2-а Лікарня піддалася бомбардуванню, тому що знаходиться на околиці міста, де ведуться бої.. Вибиті всі шибки та прооперовані хворі лежать в коридорах при температурі +10...+11 градусів Цельсія", — сказав мер.

За його словами, місто вже деякий час страждає від гуманітарної катастрофи — немає ні електроенергії, ні тепла, ні води.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 24-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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