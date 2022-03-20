Російські війська обстріляли лікарню в Чернігові: вибиті всі вікна

Війська окупантів обстріляли лікарню в Чернігові. За офіційною інформацією, в будівлі розбиті всі вікна, температура в приміщеннях не піднімається вище 10-11 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Чернігова Владислава Атрошенка в ефірі телемарафону.

"Опорна 2-а Лікарня піддалася бомбардуванню, тому що знаходиться на околиці міста, де ведуться бої.. Вибиті всі шибки та прооперовані хворі лежать в коридорах при температурі +10...+11 градусів Цельсія", — сказав мер.

За його словами, місто вже деякий час страждає від гуманітарної катастрофи — немає ні електроенергії, ні тепла, ні води.