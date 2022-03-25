Российские войска обстреляли аэропорт Харькова и супермаркет METRO, - Синегубов

Российские войска в ночь на 25 марта обстреляли аэропорт в Харькове. А утром под обстрел попал супермаркет METRO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова на телемарафоне.

Он также отметил, что накануне Харьков был атакован реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган". Вечером крылатая ракета упала в историческом центре города, также оккупанты сбрасывали авиабомбы.

По его словам, оккупанты обстреляли терминал аэропорта, всего за ночь противник совершил более 50 обстрелов города.

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом российский вертолет обстрелял свои же войска в селе Малая Рогань. По данным Синегубова, уничтожено большое количество личного состава противника.

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