Російські війська обстріляли аеропорт Харкова і супермаркет METRO, - Синєгубов

Російські війська в ніч на 25 березня обстріляли аеропорт у Харкові. А вранці під обстріл потрапив супермаркет METRO.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної Військової адміністрації Олега Синєгубова на телемарафоні.

Він також зазначив, що напередодні Харків був атакований реактивними системами залпового вогню "Град" і "Ураган". Увечері крилата ракета впала в історичному центрі міста, також окупанти скидали авіабомби.

За його словами, окупанти обстріляли термінал аеропорту, загалом за ніч противник здійснив понад 50 обстрілів міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Харковом російський вертоліт обстріляв свої ж війська в селі Мала Рогань. За даними Синєгубова, знищено велику кількість особового складу противника.

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