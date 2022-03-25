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Російські війська обстріляли аеропорт Харкова і супермаркет METRO, - Синєгубов

Фото: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов (2day.kh.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська в ніч на 25 березня обстріляли аеропорт у Харкові. А вранці під обстріл потрапив супермаркет METRO.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної Військової адміністрації Олега Синєгубова на телемарафоні.

За його словами, окупанти обстріляли термінал аеропорту, загалом за ніч противник здійснив понад 50 обстрілів міста.

Він також зазначив, що напередодні Харків був атакований реактивними системами залпового вогню "Град" і "Ураган". Увечері крилата ракета впала в історичному центрі міста, також окупанти скидали авіабомби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Харковом російський вертоліт обстріляв свої ж війська в селі Мала Рогань. За даними Синєгубова, знищено велику кількість особового складу противника.

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ХарківВійна Росії проти України