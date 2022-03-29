Российские войска нанесли удар по Николаеву очень коварно, - Зеленский

"Этот очередной акт российской так называемой денацификации Николаева произошел утром после годовщины освобождения города от нацистских захватчиков. Николаевцы помнят день 28 марта 1944 года. И видят, на кого похожи русские войска, которые сейчас пытаются захватить их город", - говорит президент.

Зеленский рассказал, что в течение дня в Николаеве продолжалась спасательная операция.

"Разбирали завалы здания областной администрации, разрушенной российскими ракетными ударами. По состоянию на это время известно о восьми погибших и тридцати раненых", - сообщил глава государства.

Президент добавил, что остается вероятность, что количество жертв и пострадавших может быть больше.

"Российские войска нанесли этот удар по Николаеву очень коварно. В то время, когда люди добрались до рабочих мест утром. Слава Богу, большинство из находившихся в здании успели эвакуироваться, услышав сигнал воздушной тревоги", - сказал Зеленский.