Російські війська здійснили удар по Миколаєву дуже підступно, - Зеленський

"Цей черговий акт російської так званої денацифікації Миколаєва відбувся вранці після річниці звільнення міста від нацистських загарбників. Миколаївці пам'ятають день 28 березня 1944 року. І бачать, на кого схожі російські війська, які зараз намагаються захопити їхнє місто", - говорить президент.

Зеленський розповів, що протягом дня в Миколаєві тривала рятувальна операція.

"Розбирали завали будівлі обласної адміністрації, яка була зруйнована російськими ракетними ударами. Станом на цей час відомо про вісьмох загиблих та тридцятьох поранених", - повідомив глава держави.

Президент додав, що залишається ймовірність, що кількість жертв і постраждалих може бути більше.

"Російські війська здійснили цей удар по Миколаєву дуже підступно. У той час, коли люди дісталися робочих місць уранці. Дякувати Богу, більшість із тих, хто був у будівлі, встигла евакуюватися, почувши сигнал повітряної тривоги", - сказав Зеленський.