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Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области: есть раненые

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Украина, Понедельник 04 июля 2022 23:00
Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области: есть раненые Фото: российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня, 4 июля, российские войска запустили ракеты по двум районам Сумской области. В результате обстрела пострадали гражданские люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его словам, после полудня россияне пустили ракеты по школе в Эсманской общине. Четыре человека ранены.

А с 19:00 россияне дважды запускали ракеты по одному из сел Белопольской общины. Всего 5 ракет. И минометный огонь: 4 прихода. После 21:00 - огонь из минометов и САУ продолжился. По меньшей мере два человека ранены.

А утром на территорию Краснопольской общины россияне сбросили самодельное взрывное устройство.

Затем продолжился обстрел Шалыгинской общины (первый был около 8 утра). Били из реактивных систем залпового огня - 20 взрывов, и 10 из миномета. После этого россияне выпустили неуправляемую ракету с вертолета.

В 13:00 минометным огнем россияне накрыли Краснопольскую общину. Жители одного из населенных пунктов остались без воды: разрушена водонапорная башня. Также сильно повреждено фермерское хозяйство.

Почти в 17 часов минометным огнем по Новослободской общине россияне разрушили хозяйственную постройку и электросети.

После 18:00 по Белопольской общине Сумского района с территории РФ начался минометный обстрел, 24 прихода. Также враги сбросили гранату с беспилотника.

Напомним, сегодня мы сообщали, что российский вертолет обстрелял Сумскую область. В результате атаки пострадала школа в Эсманской территориальной общине.

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